محمود البنا حكمًا لمباراة النصر والرجاء اليوم في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة النصر والرجاء، والتي تجمع الفريقين اليوم بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ويأتي محمود البنا على رأس الطاقم التحكيمي للقاء اليوم.

اقرأ ايضًا ..

كشف الاتحاد العربي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم مباراة النصر والرجاء التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

طاقم تحكيم مباراة النصر والرجاء

أعلن الاتحاد العربي طاقم تحكيم مباراة النصر والرجاء، وتم تكليف محمود البنا حكمًا للساحة، ومعه محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع.

كما تم تكليف محمود عاشور ليكون حكمًا لتقنية الفيديو "الفار" ومعه حليل حساني مساعدًا، وعوني حسونة مقيم حكم.