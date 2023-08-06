ماذا يحدث للدماغ مع تقدمنا في العمر؟

هناك العديد من التغييرات التي تحدث للدماغ مع تقدم الشخص في العمر، وتشمل هذه التغييرات في الذاكرة، والقدرة على تعدد المهام، والقدرة على تعلم شيء جديد، وأكثر من ذلك.

وإبطاء شيخوخة الدماغ أو إيقافها تمامًا سيكون الإكسير النهائي لتحقيق الشباب الأبدي، فهل شيخوخة الدماغ منحدر زلق علينا قبوله؟ أم أن هناك خطوات يمكن أن نتخذها لتقليل معدل التراجع؟.

يبلغ وزن الدماغ البشري حوالي 3 أرطال، وهو إنجاز هندسي مذهل، حيث يوجد حوالي 100 مليار خلية عصبية مترابطة عبر تريليونات من المشابك العصبية.

طوال العمر يتغير الدماغ أكثر من أي جزء آخر من الجسم. من اللحظة التي يبدأ فيها الدماغ في التطور في الأسبوع الثالث من الحمل إلى الشيخوخة، تتغير هياكله ووظائفه المعقدة وتتصل الشبكات والمسارات وتتقطع.

خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة، يشكل الدماغ أكثر من مليون وصلة عصبية جديدة كل ثانية. يزداد حجم الدماغ أربعة أضعاف في فترة ما قبل المدرسة، وبحلول سن السادسة، يصل إلى حوالي 90٪ مصدر موثوق لحجمه البالغ.

الفص الجبهي هو منطقة الدماغ المسؤولة عن الوظائف التنفيذية، مثل التخطيط والذاكرة العاملة والتحكم في الانفعالات. هذه هي من بين المناطق الأخيرة من الدماغ التي تنضج، وقد لا تتطور بشكل كامل حتى سن 35 عامًا تقريبًا.