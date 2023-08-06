مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض قدره 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والراجحي، والإنماء، وتوبي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم منخفضاً بواقع 52.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24582.78 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بـ21.840 نقطة، أي بنسبة 0.20 في المئة، ليرتفع إلى مستوى 10 آلاف و820.82 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 114 مليونًا و587 ألفًا و361 سهمًا، بقيمة 247 مليونًا و379 ألفًا 284.498 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8657 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشرًا بورصة البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.66 نقطة بانخفاض قدره 0.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.19 نقطة بارتفاع قدره 1.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و679 ألفاً و441 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 533 ألفاً و103 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.