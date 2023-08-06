خبير مالي يتوقع تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري اتجاهها العرضي، وموجة تباينها بين الصعود والهبوط بسبب عدم وجود محفزات اقتصادية تدفع المؤشرات للصعود، وكذلك أيضا رفع أسعار الفائدة1%.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 17800 نقطة، وذلك حال اتجاه شرائي مكثف من المستثمرين.

تتوقع أيضا "زيدان" أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة مقاومة، على أن تكون منطقة 17300 نقطة مستوى دعم أول، ومستوى17100 نقطة منطقة دعم ثان.

اتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين والاتجاه العرضي متأثرة بافتقاد السوق لمحفزات اقتصادية من شأنها دفع حركة المؤشرات إلى الصعود.

كما أتسمت حركة المؤشر الرئيسي في التحرك بقناة سعرية في حدود 500 نقطة، بين الصعود، والهبوط، فيما تركزت السيولة في أسهم المضاربات، وبعض الأسهم التي شهدت زيادات رؤوس أموال.

استحوذت المؤسسات المحلية على تعاملات السوق، في المقابل تبادلت المؤسسات المالية الأجنبية، والعربية الأدوار في عمليات الشراء.