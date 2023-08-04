تغييرات هائلة في TikTok (إيه الجديد)

يخضع TikTok لتغييرات هائلة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي من أجل الوفاء بالموعد النهائي في 28 أغسطس الذي منحته سلطات المنطقة للشركات للامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA). ربما يكون أكبر تغيير سيواجهه المستخدمون هو القدرة على تحديد ما إذا كان سيتم السماح للخوارزميات بتشغيل صفحة For You (FYP) أم لا. وأعلنت الخدمة أنه سيتمكن المستخدمون في المنطقة "قريبًا" من إيقاف التخصيص. إذا فعلوا ذلك ، فسيتم ملء FYP بمقاطع فيديو شائعة داخل مواقعهم ومن جميع أنحاء العالم بدلاً من المحتوى المخصص لهم.

عندما يبحثون عن أي موضوع على وجه الخصوص ، ستتألف النتائج أيضًا من مقاطع فيديو شائعة في منطقتهم ومحتوى بلغتهم المفضلة. لا يزال بإمكانهم التوجه إلى خلاصات "المتابعون" و "الأصدقاء" لمشاهدة مشاركات الأشخاص الذين يتابعونهم ، ولكن كلاهما سيعرض الآن مخططًا زمنيًا زمنيًا بدلاً من واحد بناءً على ملفهم الشخصي. بموجب DSA ، يُطلب من "مزودي المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت" ، والتي يتم تضمين TikTok منها ، ضمان أن المستخدمين يمكنهم "الاستمتاع بخيارات بديلة لا تستند إلى التنميط" كجزء من "أنظمة التوصية" الخاصة بهم. هذا يعني أنه يتعين عليهم تقديم خيار يقدم المحتوى الخاص بهم للمستخدمين بطريقة لا تستخدم بياناتهم الشخصية.



كما تلاحظ TechCrunch ، سيكون تحولًا هائلاً لـ TikTok ، نظرًا لأن معظم نجاحه يُنسب إلى الخوارزمية التي تدعم صفحتها For You. شكله القابل للتمرير المليء بمقاطع الفيديو التي تستهدف مستخدمين محددين هو ما يجعل التطبيق مدمنًا للغاية.

بالإضافة إلى تقديم FYP بديل ، تطرح TikTok خيارًا إضافيًا لإعداد التقارير للمستخدمين الأوروبيين عن المحتوى الذي يعتقدون أنه لا ينبغي السماح به على النظام الأساسي. إذا قررت الخدمة أنها لا تنتهك إرشاداتها العامة عند المراجعة ، فسيقوم فريق جديد مخصص من الوسطاء بإلقاء نظرة عليها لمعرفة ما إذا كانت تنتهك القوانين في المنطقة. يمكن لـ TikTok بعد ذلك تقييد الوصول إلى الفيديو المبلغ عنه داخل هذا البلد أو المنطقة فقط.

ستبدأ الشبكة الاجتماعية أيضًا في منح المستخدمين في أوروبا مزيدًا من التفاصيل حول قرارات الإشراف على المحتوى ، مثل سبب عدم أهلية المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة للتوصية بها. أخيرًا ، قالت إنها لن تقدم إعلانات مخصصة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا بناءً على أنشطتهم.