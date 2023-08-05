زريدة لاعب الرجاء: لن نفرط في الفوز أمام النصر

أكد محمد زريدة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي أن الفريق سيلعب على تحقيق الانتصار في مباراة النصر، بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وأن هدف الفريق هو التتويج باللقب وإسعاد الجمهور المغربي.

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تصريحات محمد زريدة لاعب الرجاء عن مباراة النصر

"استعداداتنا للمباراة تمر في أجواء رائعة، وبعد الوصول لربع نهائي البطولة العربية سنقدم كل ما لدينا لنحقق الانتصار والعبور لنصف النهائي، وكل اللاعبين يعرفون دورهم ومسؤولياتهم، والذي تم التأكيد عليه بيننا قبل مباراة النصر".

"رونالدو لاعب كبير وله تاريخ وقيمة تاريخيه، لكنها في النهاية مباراة من تسعون دقيقة، والأهم بالنسبة لنا أن نخرج فائزين، وهو ما نركز عليه".

"لنا مسؤولية والتزام أمام جماهيرنا الرجاوية والمغربية أيضًا، لأننا نمثل الوطن، وغاياتنا الأساسية هي إسعادهم وتشريفهم".

من المقرر أن يلعب الرجاء المغربي أمام نادي النصر السعودي، غدًا الأحد، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.