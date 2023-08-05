مدرب الرجاء: النصر الأفضل في البطولة و"الروح" سلاحنا

تحدث الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي، عن مواجهة النصر السعودي في البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث لقاء مصيري بربع نهائي كأس الملك سلمان على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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تصريحات زينباور مدرب الرجاء عن مواجهة النصر

وقال جوزيف زينباور مدرب الرجاء: "مباراتنا ستكون أمام أقوى فريق في البطولة العربية، بنوعيه لاعبين عالية جدًا، لكننا نملك حظوظنا كاملة، وهي نباعة من قوتنا وتركيزنا العالي الذي اثبتناه في المباريات الماضية".

تابع مدرب الرجاء: "مباراة النصر هي الرابعة لنا، التنافية والندية اعطتنا التميز والانتصار في المباريات الثلاثة الماضية".

أضاف جوزيف زينباور: "عندنا فرصة كبيرة إذا ما حافظنا على نفس الروح القتالية والشراسة التي أظهرناها في السابق، وهي الروح التي سنحافظ عليها للعبور للدور المقبل".

من المقرر أن يلعب الرجاء المغربي أمام نادي النصر السعودي، غدًا الأحد، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

مواجهة النصر ضد الرجاء المغربي هي المباراة رقم 6 للعالمي خلال 13 يوم فقط، كان أولها في معسكر اليابان أمام نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 25 من شهر يوليو الماضي، وصولًا للقاء الرجاء في ربع نهائي البطولة العربية.