هاشتاج Learn On TikTok من تيك توك يحصد 1.5 مليار مشاهدة

تقدم تيك توك منصة الفيديوهات القصيرة، محتوى متنوع يلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، وتحرص المنصة على أن تكون الوجهة الأهم لاستكشاف الجميع لعوالم مختلفة وآفاق جيدة، من خلال نوافذ تفاعلية متنوعة، حيث يمكن العثور على فيديوهات تعليمية قصيرة ومفيدة في كافة المجالات، مثل اللغات والفنون والعلوم والتكنولوجيا والعمليات الحيوية والتغذية. ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات وأنماط الحياة المختلفة العثور على مساحة آمنة لاستكشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم عبر المنصة.

تمكنت منصة تيك توك من أن تصبح مركزًا رقميًا تعليميًا سريعًا ومفيدًا، حيث زاد استخدام هاشتاج #LearnOnTikTok بشكل ملحوظ على المنصة التي تشجع كل من لديهم مهارات حياتية فريدة على مشاركة مواهبهم أمام العالم ومع كل من يحتاجها. وخلال الأشهر الستة الماضية، أصبح هاشتاج #LearnOnTikTok أحد المجتمعات الأكثر شعبية واستخدامًا على المنصة، حيث استحوذ على عدد مشاهدات بلغ 122 مليون مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أول أسبوع من إطلاقه ، و188 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط، وبلغ عدد إجمالي المشاهدات أكثر من 1.5 مليار في مصر، و 2.9 مليار في دول الخليج، و9.1 مليار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تساعد تيك توك المستخدمين على اكتشاف مواهبهم وتطويرها، كما تتيح لهم التواصل مع صناع المحتوى الفاعلين على المنصة، مثل Charli D'Amelio وAddison Rae وBella Poarch وغيرهم، ويساعدهم هؤلاء المؤثرين على تحقيق أهدافهم في التعلم وتوسيع آفاقهم الفكرية من خلال محتواهم الإبداعي والتحفيزي.

تيك توك توفر لجميع مستخدميها فرصة العثور على شغفهم على المنصة، وتوجد بها مجتمعات حول مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبرمجة، الرياضة، التغذية الصحية واللياقة البدنية، الماكياج والعناية بالبشرة والشعر، الموضة والطهي. ويمكن لرواد المنصة استخدام الهاشتاجات وتصفح التصنيفات المختلفة للعثور على المجتمعات والمحتوى المناسب لهم. ويعتبر هاشتاج #LearnonTikTok هو المكان المفضل للمستخدمين لتعلم لغة جديدة، العثور على الكتب الجديدة للقراءة، يمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع صناع المحتوى في مختلف المجالات.

كما يتيح هاشتاج #LearnonTikTok للآباء والأمهات فرصة اكتشاف أحدث طرق التربية الحديثة، ويستطيع خريجو الجامعات الجدد الوصول إلى مجموعة متنوعة من فيديوهات التدريب على المهارات الشخصية والتقنية التي من الممكن أن تؤهلهم لسوق العمل. ويمكن لأي شخص العثور على نصائح عن كيفية النجاح في مقابلات العمل في خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة للوصول إلى أحدث الاتجاهات والتريندات الجديدة الخاصة بسوق العمل وطرق مختلفة لزيادة إنتاجية الموظفين وسعادتهم.