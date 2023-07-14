لحظر TikTok.. أساتذة تكساس يقاضون الولاية

رفعت مجموعة من أساتذة الجامعات دعوى قضائية ضد تكساس لحظرها TikTok على أجهزة وشبكات الدولة ، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. يقول المدعون إن الحظر يضر بأبحاثهم وتدريسهم بينما "يمنع أو يعيق أعضاء هيئة التدريس بشكل خطير من متابعة الأبحاث التي تتعلق بـ TikTok" ، بما في ذلك دراسة المعلومات المضللة وممارسات جمع البيانات التي يدعي التقييد معالجتها. يقول المدعون إن الحظر يجعل "من المستحيل تقريبًا على أعضاء هيئة التدريس استخدام TikTok في فصولهم الدراسية - سواء للتدريس عن TikTok أو لاستخدام محتوى من TikTok للتدريس حول مواضيع أخرى."

رفع معهد Knight First Amendment Institute بجامعة كولومبيا الدعوى باسم التحالف من أجل أبحاث التكنولوجيا المستقلة ، وهي مجموعة بحثية أكاديمية ينتمي أساتذة تكساس إلى عضويتها. وتسمي الدعوى الحاكم جريج أبوت و 14 من مسؤولي التعليم بالولاية والعام كمتهمين. تقول الشكوى: "لا يمكن لسلطة الحكومة في التحكم في أبحاثهم وتدريسهم ... أن تصمد أمام فحص التعديل الأول".



أحد الأمثلة التي استشهد بها المدعون هي جاكلين فيكري ، الأستاذة المشاركة في قسم فنون الإعلام في جامعة شمال تكساس ، التي تدرس وتعلم كيفية استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير والتنظيم السياسي. وجاء في الشكوى: "لقد أجبرها الحظر على تعليق المشاريع البحثية وتغيير جدول أعمالها البحثي ، وتغيير منهجية التدريس ، وإزالة المواد الدراسية". "لقد قوض هذا أيضًا قدرتها على الرد على أسئلة الطلاب ومراجعة عمل الباحثين الآخرين ، بما في ذلك كجزء من عملية مراجعة الأقران."

تقول الدعوى إنه على الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة هم موظفون حكوميون ، فإن التعديل الأول يحميهم من سيطرة الحكومة على أبحاثهم وتدريسهم. تقول الدعوى ، مستشهدة بتعليقات أبوت أنه يخشى الحكومة الصينية "يستخدم TikTok لمهاجمة طريقتنا في الحياة." تدين الدعوى أيضًا المعايير المزدوجة في الادعاء باهتمامها بخصوصية تكساس مع استمرار السماح لشركة Meta و Google و Twitter (جميع الشركات الأمريكية) بجمع الكثير من نفس البيانات مثل TikTok.

قال جميل جعفر ، المدير التنفيذي لمعهد Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا ، لصحيفة The Washington Post: "الحظر يقوم بقمع الأبحاث حول المخاوف ذاتها التي أثارها الحاكم أبوت ، حول المعلومات المضللة ، حول جمع البيانات". وأضاف: "هناك طرق أخرى لمعالجة تلك المخاوف التي لا تفرض نفس العبء الشديد على حقوق التعديل الأول لأعضاء هيئة التدريس والباحثين" ، بالإضافة إلى "قدرتهم على مواصلة دراسة ما أصبح ، سواء أعجبك ذلك أم لا ، منصة اتصالات ذات شعبية كبيرة ومؤثرة ".

هذه هي الدعوى الثالثة هذا العام التي تتحدى فيها الدولة حظر TikTok. تزعم قضيتان قضائيتان في ولاية مونتانا مولتهما شركة وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير. وفقًا لصحيفة The New York Times ، فإن TikTok ليست متورطة في بدلة تكساس.