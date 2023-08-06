عسر الهضم والغازات تسبب الحموضة المعوية .. أبرز الأسباب

الحموضة المعوية هي أحد أعراض ارتداد الحمض، يخلق ألمًا حارقًا في أسفل الصدر، والارتجاع الحمضي هو حالة تنتقل فيها بعض محتويات المعدة إلى المريء أو أنبوب الطعام.

والارتجاع الحمضي المستمر الذي يحدث أكثر من مرتين في الأسبوع هو ما يسميه الخبراء مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

سيشعر الشخص بحرقة في المعدة عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، والحموضة المعوية هي أحد أعراض ارتجاع المريء.

أسباب الحموضة المعوية؟

عندما يتعلق الأمر بالارتجاع المعدي المريئي ، تحدث حرقة المعدة عندما تنعكس عصارة المعدة ، بما في ذلك الأحماض والإنزيمات ، في المريء. تحتوي معدتك على بطانة مخاطية سميكة تحميها من هذه المواد، لكن المريء لا يحميها. من المفترض أن يمنع الصمام الموجود في الجزء السفلي من المريء، والذي يُطلق عليه اسم العضلة العاصرة للمريء السفلية ، محتويات المعدة من العودة إلى الأعلى. لكن في بعض الأحيان يكون ضعيفًا أو لا ينغلق تمامًا.

يمكن أن تتسبب أشياء مختلفة في إضعاف العضلة العاصرة السفلية للمريء أو ارتخاءها كثيرًا ، مثل:

استنشاق الدخان.

ضغط البطن الزائد من وزن الجسم أو الملابس الضيقة أو الحمل.

فتق الحجاب الحاجز ، عندما تندفع معدتك من خلال الحجاب الحاجز.

وجبة ثقيلة تمد معدتك وتبقى فيها لفترة أطول.

عسر الهضم والغازات ، عندما ترتفع فقاعات الغاز عبر الجهاز الهضمي (الجهاز الهضمي).

الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير.

بعض الأطعمة مثل القهوة والشوكولاتة والحمضيات والنعناع وصلصة الطماطم.

بعض الأدوية ، بما في ذلك حبوب منع الحمل وأدوية ضغط الدم.