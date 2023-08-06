سقوط سيارة من جسر منهار في الصين (شاهد)

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة من جسر منهار في الصين بسبب مياه الفيضانات.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط سيارة في حفرة وهي تسير فوق الجسر المنهار بسبب الفيضانات.

وأكدت سلطات الطرق أن الجسر انهار حوالي الساعة 8:50 صباحا يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عملية الإنقاذ جارية وأغلق جزء من الطريق السريع بعد انهيار جزء من أحد الجسور نتيجة لاستمرار هطول الأمطار بالقرب من تونجزيقو بمقاطعة هيلونججيانج في الصين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت "أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاماً" حين بدأت سلطات المدينة تدوين السجلات.

وأفادت بأن "الكمية القصوى من المتساقطات المسجّلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774.8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ".

وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود إلى العام 1891.

الصين تشهد أسوأ تغيرات مناخية وتستعد لإعصار جديد:

سلطت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، الضوء على التغيرات المناخية القاسية التي تشهدها الصين خلال الفترة الحالية من موجات الحر القاسية والجفاف إلى الفيضانات التي تجتاح البلاد حاليًا، والتي وصفت على أنها الأعنف منذ 140 عامًا، حيث أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وفقد 27 آخر.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الصين تشهد سقوط أمطار غزيرة بدأت ليلة السبت بسبب بقايا إعصار دوكسوري، لتشهد واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب شمال الصين منذ سنوات.

وتابعت أن بكين سجلت ما معدله 10.2 بوصات من الأمطار في الفترة من ليلة السبت حتى صباح أمس الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وهي كمية أمطار أكثر من التي تشهدها البلاد عادة في شهر يوليو، حيث بلغ الحد الأقصى لسقوط الأمطار 29 بوصة في خزان في منطقة تشانج بينج بالمدينة.

وذكرت شينخوا نقلًا عن السلطات المحلية أن من بين القتلى 11 في بكين و9 في مقاطعة خبي المجاورة، وقالت الوكالة إن 27 آخر في عداد المفقودين في بكين، وستة في عداد المفقودين في خبي.

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https://www.youtube.com/shorts/1muF8lBfmx4?feature=share