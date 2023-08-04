حذر إقليم هيلونغجيانغ الصيني، اليوم الجمعة، من فيضانات مدمرة تغرق شرق الصين، وسط أحوال جوية قاسية وأعاصير، وضربت عواصف مدنًا منها هاربين عاصمة الإقليم التي تغمرها المياه بالفعل، وذلك في الوقت الذي تحول فيه الأمطار الناجمة عن إعصار وجهتها إلى شمال شرق الصين.

فيضانات مدمرة تغرق شرق الصين

إقليم هيلونغجيانغ المنتج للحبوب هو أحدث منطقة يضربها الإعصار دوكسوري الذي تسبب في وفيات ونزوح الآلاف، ووضع أنظمة مواجهة الكوارث في الصين أمام اختبار بعدما اجتاح بكين ومدنًا مجاورة منذ وصوله إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن إقليم هيلونغجيانغ سيشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة والرطوبة، مع هطول أمطار غزيرة لفترة قصيرة وعواصف رعدية ورياح قوية، وكذلك سقوط أمطار غزيرة في شمال تشيتشيهار.

وهناك توقعات أيضًا بهطول أمطار غزيرة في جيشي بالغرب ومودانجيانغ بالجنوب، في حين قد تكون هناك أمطار متوسطة على الجزء الشمالي من خيخه وعلى سويهوا وهاربين وكيتايهي.

وقال إقليم هيلونغجيانغ، الذي يضم أيضًا أقدم وأكبر حقل نفط في الصين في داتشينج، إن منسوب مياه الأمطار في بعض البلدات قد يتجاوز 100 مليمتر في غضون ساعات، كما أشار إلى مخاطر حدوث كوارث مثل السيول الجبلية، وتشبع الأراضي بالمياه في المناطق الحضرية والريفية.

فيضانات مدمرة تغرق شرق الصين

وقالت سلطات الإقليم إن أنهارا صغيرة ومتوسطة الحجم في المناطق الجنوبية والغربية غمرتها الأمطار في وقت سابق وقد تظل كذلك لبعض الوقت.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني كذاع عبر قناة القاهرة الاخبارية.