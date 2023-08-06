بعد ساعات من انفصالها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بظهور جريء مع تامر حسني

أطلت الإعلامية أسما إبراهيم على جمهورها بظهور جريء ولافت، رفقة الفنان تامر حسني أثناء تواجدهم معًا في سهرة خاصة بمدينة الساحل الشمالي، اجتموا فيها مع نخبة من النجوم بينهم نادية الجندي وزينة وشقيقتها، وذلك بعد ساعات من إعلانها الإنفصال عن خطيبها المطرب موسى.

أسما إبراهيم تثير الجدل في أول ظهور بعد انفصالها عن خطيبها

وبدت أسما إبراهيم بإطلالة مثيرة وجذابة، حيث كانت ترتدي فستان صيفي مكشوف باللون الأوف وايت، قصير ومكشوف الصدر الأكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، بينما اختارت أن تقف حافية القدمين تناغمًا مع إطلالتها العفوية.

أسما إبراهيم

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما إبراهيم تصفيفة شعر بسيطة حيث تركت خصلاته البني اللامعة تنسدل بشكل إنسيابي على كتفيها، كما وضعت مكياجاً صاخبًا يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ مما عكس جمال ملامحها.

انفصال أسما إبراهيم عن خطيبها موسى

وكانت الإعلامية أسما إبراهيم قد أعلنت انفصالها عن خطيبها المطرب موسى، دون الكشف عن أسباب واضحة، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أسما إبراهيم وخطيبها موسى

أسما إبراهيم وخطيبها موسى

وكتبت أسما إبراهيم: "كل شيء قسمة ونصيب .. تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع"، ليقع الإنفصال بعد مرور أقل من عام على احتفالهما بالخطوبة في شهر سبتمبر الماضي عام 2022، في حفل عائلى بحضور أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين فقط.

أسما إبراهيم عبر انستجرام

من هي أسما إبراهيم

أسما إبراهيم إعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى إقامتها عدد من المقابلات مع نخبة من الفنانين العرب من مختلف الدول العربية، ثم اشتهرت بتقديم برنامج (حبر سري) المتخصص في كشف ما وراء كواليس نجوم الفن والرياضة، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" الفضائية.