رقص نادية الجندي بجرأة مع تامر حسني يشعل الساحل الشمالي.. مادونا الشرق الأوسط (فيديو)

أعربت نجمة الجماهير نادية الجندي عن سعادتها البالغة بمقابلة الفنان تامر حسني خلال سهرة خاصة اجتمعت فيها مع نخبة من النجوم بينهم زينة والمذيعة أسما إبراهيم، وذلك أثناء تواجدها بمدينة الساحل الشمالي للإستمتاع بالإجازة الصيفية، وشاركت الجمهور بمقطع فيديو وهي ترقص وتغني معه بعفوية وروح الشباب تملؤها، على أنغام أغنيته "يا بنت الإيه"، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوهم بالرقص والغناء أيضًا.

رقص نادية الجندي وتامر حسني

رقص نادية الجندي مع تامر حسني في الساحل الشمالي يشعل التريندات

وجهت نادية الجندي رسالة حب للنجم تامر حسني بعد أرفقتها بالفيديو، قائلة: "مع الفنان المتميز المجتهد تامر حسني .. سعيدة جداً بلقاءك أمس فى الساحل وبتمنالك النجاح والتوفيق فى كل أعمالك القادمة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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نادية الجندي وتامر حسني

رقص نادية الجندي وتامر حسني

رقص نادية الجندي وتامر حسني

وأطلت نادية الجندي في الفيديو بإطلالة شبابية ولوك جذاب خطفت قلوب محبيها، حيث كانت ترتدي فستان صيفي ناعم مصمم من الجينز ومزين بالدانتيل الأبيض، قصير مكشوف الأكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الأوف شولدر، مما أبرز أنوثتها ورشاقتها رغم تقدمها في العمر.

رقص نادية الجندي وتامر حسني

رقص نادية الجندي وتامر حسني

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته الذهبية اللامعة تتطاير في الهواء لتلامس كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ملامحها.

رقص نادية الجندي وتامر حسني

سرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على فيديو رقص نادية الجندي مع تامر حسني مشيدين بإطلالتها الشبابية وحفاظها على رشاقتها وخسارتها للوزن، التي دائمًا ما تلفت الأنظار إليها وسبق وكشفت أن سر خلطتها للحفاظ على جمالها، إنها تحرم نفسها من الأكل وتواظب على ممارسة الرياضة.

رقص نادية الجندي وتامر حسني

وكانت أبرز التعليقات: "مادونا الشرق الأوسط .. لقاء الأجيال .. الست الجميلة دي كسرت كل قواعد الحياة بجد برافو عليها .. يارب لما اكبر اطلع زي مدام نادية .. معضوضة من فامبير مش طبيعي كده .. سكر .. واو تجنني .. طاقه ايجابيه .. أجمل واحدة في الدنيا كلها .. كل الحب لجمالك وطاقتك المنعشة الصافية وحضورك المليان نور وحياة ومحبة وانطلاق".

تعليقات الجمهور على رقص نادية الجندي وتامر حسني

تعليقات الجمهور على رقص نادية الجندي وتامر حسني

تعليقات الجمهور على رقص نادية الجندي وتامر حسني

تعليقات الجمهور على رقص نادية الجندي وتامر حسني

تعليقات الجمهور على رقص نادية الجندي وتامر حسني

آخر أعمال نادية الجندي

على صعيد آخر كانت آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة النجوم نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وضيوف الشرف أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي المرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرو، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.