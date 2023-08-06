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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

رانيا أبو النصر تتألق بصيحة الخصر المكشوف بجوار ماجد المصري (صور)

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة في لبنان.

 

ماجد المصري وزوجته

وبدت رانيا أبو النصر بلوك صيفي جريء، وكان عبارة عن تنورة مُجسمة باللون الأخضر، ومكشوفة من أحد الساقين، ومُزينة على الخصر بحبل شكل الضفيرة؛ ليحدد منقطة الخصر ويبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، كما نسقت معه كروب توب مكشوف الصدر، ذا أكمام طويلة.

 

رانيا أبو النصر

وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأخضر، وانتعلت حذاء يضيف لمسه مبهجه للوك، فإختارته باللون الفوشيا، ذا كعب عالٍ، وتزينت بعقد ذهبي وخاتم في كل يد.

 

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ومن الناحية الجمالية، تركت رانيا أبو النصر شعرها يتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وثبتت الغرة على نفس الجانب؛ ليعطي لوك جذاب ومميز.

 

ووضعت رانيا أبو النصر مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فإعتمدت ظلال العين بدرجات اللون البني، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها السمراء.

 

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وظهر ماجد المصري بجوار زوجته، مرتدي بنطال جينز وقميص أسود بصيحة الأوفر سايز، ونسق مع حذاء باللون الأسود.

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