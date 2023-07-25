ماجد المصري ينضم لأسرة فيلم "الغربان"

إنضم الفنان ماجد المصري لأسرة فيلم “الغربان”، بطولة النجم عمرو سعد، إذ تعاقد على المشاركة في العمل المقرر بدء تصوير أحداثه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم الغربان

وتدور أحداث العمل في عام 1942، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وشهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان معركة رومل وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

يجمع فيلم “الغربان” مجموعة من النجوم، ومقرر أن ستم الكشف عن اسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، وهو من إخراج ياسين حسن .

مسلسل ضرب نار

وكانت آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسلسل “ضرب نار”، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.