مانشستر يونايتد يواجه أتيلتك بيلباو وديًا الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر يونياتد لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره أتليتك بيلباو وديًا، في أخر إستعدادات الشياطين الحمر للموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

و أعلن مانشستر يونايتد إذاعة مباراة اليوم عبر القناة الرسمية للنادي (MUTV HD).

وخاض مانشستر يونايتد عدة مباراة ودية في تحضيراته للموسم الجديد، حيث فاز على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة، ثم تخطى ليون بهدف نظيف، وتغلب على آرسنال بهدفين دون مقابل.

ثم تعرض فريق إريك تين هاج للهزيمة أمام ريكسهام بنتيجة 3-1، وسقط أمام ريال مدريد بهدفين بلا مقابل، ثم خسر أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، وتغلب على لانس بثلاثية لهدف.

في سياق أخر، أعلن نادي الإنجليزي، في الأيام الماضية، توقيع عقد شراكة جديدة مع شركة أديداس المختصة في ملابس وأحذية كرة القدم، لمدة 12 عامًا قادمة؛ ليستمر وجود شعار الشركة على قميص الشياطين الحُمر حتى عام 2035.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره منذ قليل عبر موقعه الإلكتروني، إنه توصل لاتفاق مع شركة أديداس بتوقيع عقد حتى عام 2035، وذلك بقمية 900 مليون جنيه إسترليني.

ويوجد حاليًا الشعار الخاص بشركة أديداس على قميص فريق مانشستر يونايتد، وذلك حسب عقد الشراكة المُوقع بين الطرفين، والذي تم تمديده مؤخرًا حتى عام 2035 بشكل رسمي.