قافلة طبية بمستشفى جامعة الزقازيق |صور

شاركت جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى الزقازيق الجامعى، بمشاركة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق لقوافل جمعية الاورمان.

أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لعدد ”٧٨” مريضًا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي النخاس وكفر الاشراف مركز الزقازيق، وقريتي ابو متنا و بهنيا مركز ديرب نجم، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من «صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ واعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك»، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى الزقازيق الجامعى وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة الشرقية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.