حجز مُحاكمة مُتهم في تنظيم خلية داعش حلوان

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حجز اعادة محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " تنظيم خلية داعش حلوان " لجلسة 19 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد" تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال القبض على المُتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية من أجل تقديمهم للعدالة.