مدارس الشرقية تُسلم شهادات الثانوية العامة المؤمنة للطلاب وأولياء أمورهم

بدأت مدارس مرحلة الثانوية العامة المنتشرة بمراكز وقرى محافظة الشرقية، اليوم الأحد، تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلنت في وقت لاحق وصول شهادات الثانوية العامة المؤمنة، لتسليمها للطلاب بالمدارس.

وفي سياق متصل، واصل مكتب التنسيق الإلكتروني بمقر مبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، استقباله لطلاب الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى، والمقرر لها خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته.

وذكر الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، بالإضافة إلى متخصصين مُدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.