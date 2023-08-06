بيطري الشرقية يُشارك في قافلة توعوية ووقائية مجانية بقرية الشبراوين

بالتعاون مع جامعة الزقازيق..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام إدارة ههيا البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا وتوابعها، ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و مدير وأطباء إدارة ههيا، وأطباء وحدة الشبراوين البيطرية، وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت برش ( ٢٥٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( ٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

أعمال القافلة الطبية البيطرية

القافلة الطبية البيطرية