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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"عائلة إجرامية".. ترامب يتعهد بمحاسبة الرئيس الأمريكي بايدن وعائلته

دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي للبلاد جو بايدن وعائلته بـ "المجرمين"، مُتعهدًا بمحاسبتهم في حال تم إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

 

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ترامب: "لائحة الاتهام السخيفة الموجهة ضدنا ليست قضية قانونية والانتخابات كانت سيئة للغاية"

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ترامب يُبرئ نفسه من تهم إساءة التعامل مع الوثائق السرية

وأكد ترامب أن بمجرد فوزه في الانتخابات سيطلق تحقيقا عاجلا في جميع الجرائم التي اقترفها الرئيس جو بايدن وعائلته.

وقال ترامب في خطاب أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا: “في أول يوم لي رئيسا للولايات المتحدة، سأصدر تعليماتي إلى وزارة العدل الأمريكية للنظر في كل تصريح صدر في الكونغرس حول جميع الأعمال المخزية”.

وأضاف ترامب :"بما فيها تلقي رشاوى من الصين والعديد من البلدان الأخرى التي ذهبت مباشرة إلى جيوب عائلة بايدن الإجرامية".

 

قضية وقاضي غير عادلين

وفي وقت سابق، هاجم دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، وذلك خلال توجهه إلى واشنطن العاصمة للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، التي تنافسا فيها، وقال إن القضية والقاضي غير عادلين.

وخلال  توجهه إلى واشنطن على متن طائرته، كتب ترامب منشورا على موقعه تروث سوشيال قائلا: يسرق بايدن وعائلته الملايين والملايين من الدولارات، بما في ذلك الرشوة من الدول الأجنبية، وأنا متوجه إلى واشنطن للاعتقال بسبب احتجاجي على انتخابات متعرجة، قضية غير عادلة، قاض غير عادل. نحن أمة في حالة انحدار.

ويُعد هذا ثالث اعتقال لترامب خلال أربعة أشهر، بعد اعتقاله وتقديمه للمحاكمة في قضية الوثائق السرية في يونيو الماضي، والاتهام بالاحتيال التجاري في مارس.
لكنها المرة الأولى التي يمثل فيها أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة.

ويواجه ترامب 4 تهم جنائية في هذه القضية المتعلقة بجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونجرس.

ويعتبر التحقيق الخاص في هذه القضية أن الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونجرس الأمريكي) غزته الأكاذيب التي قالها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي 28 يوليو الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاما إضافيا لترامب بالتعامل غير السليم مع مواد سرية، حيث تمت إضافتها إلى 32 تهمة سابقة بينها الاستحواذ على معلومات دفاعية بشكل غير قانوني.

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي انتهاك، مبررا أنه بصفته رئيسا للدولة، يحظى بصلاحية رفع السرية عن جميع الوثائق التي بحوزته.

 

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