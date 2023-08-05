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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ترامب: "لائحة الاتهام السخيفة الموجهة ضدنا ليست قضية قانونية والانتخابات كانت سيئة للغاية"

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن غضبه من الاتهامات التي وجهت اليه بنبرة متحدية لخصومه في أول خطاب منذ تقديمه للمحاكمة بتهم جنائية تتعلق بجهوده لإلغاء انتخابات 2020.

 

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ترامب يبرأ نفسه من تهم إساءة التعامل مع الوثائق السرية

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أول تعليق من ترامب بعد مثوله أمام المحكمة (فيديو)

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة تحدث ترامب عن الاتهامات الموجهة له، قائلا:"لائحة الاتهام السخيفة الموجهة ضدنا ليست قضية قانونية إنها فعل يائس من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الفاشل والمحتقر والبلطجية اليساريين المتطرفين لحفاظ على السلطة".

وتابع :"يريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم للحفغاظ عليها وهم ينتقلون به إلى مستوى لم تشهده بلادنا  من قبل التهم الزائفة الواردة في لائحة الاتهام الزائفة هي تجريم شائن للخطاب السياسي أنت تدلي ببيان ".

 

وواصل ترامب :"علينا توجيه الاتهام إليه لأنه قال إننا كنا غير أمناء دعونا نتهمه.. لقد حاولوا جعل التشكيك في نتايج الانتخابات السيئة والكل يعلم ذلك لكن فقط الحزب الذي يغش في الانتخابات سيحاول جعلها قانونية لأنه إذا لم يكن لديك ما تخفيه فلماذا تفعل ذلك ولماذا تخشى أن تظهر هذه النتائج؟

 

ترامب يبرأ نفسه من تهم إساءة التعامل مع الوثائق السرية


 

أفادت محكمة بالمنطقة الجنوبية في فلوريدا بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دفع ببراءته من تهم جديدة تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وفق روسيا اليوم.

 

وجاء في وثائق القضية أن "المحكمة تلقت إشعارا بأن دونالد ترامب غير قادر شخصيا على حضور الجلسة، ويعلن براءته من التهم الموجهة إليه".

 

وفي 28 يوليو الماضي، رفعت وزارة العدل الأمريكية اتهاما إضافيا ضد ترامب بشأن حالة التعامل غير السليم مع مواد سرية، حيث تمت إضافتها إلى 32 تهمة سابقة بشأن حيازة معلومات دفاعية بشكل غير قانوني.

 

بالإضافة إلى ذلك، ظهر متورط جديد في القضية، يدعى كارلوس دي أوليفيرا، وهو متهم بالتآمر الجنائي لعرقلة سير العدالة، حيث حاول مع متهم آخر في القضية، يدعى والتر ناوتا، إتلاف تسجيل من كاميرا المراقبة في صيف عام 2022، كما يتابع ترامب أيضا بهذه الوقائع، وفق ما جاء في ملف المحكمة. ويتابع دي أوليفيرا أيضا بالإدلاء بشهادة زور ومساعدة ناوتا على نقل صناديق الوثائق السرية إلى ملكية الرئيس السابق.

 

وخلال عملية تفتيش جرت في أغسطس 2022 في عقار ترامب "مارالاغو" في فلوريدا، صادر موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 102 وثيقة، 27 منها كانت في مكتب الرئيس السابق، و75 أخرى كانت في المخزن، حيث يحمل 17 ملفا منها علامة "سري للغاية".

 

ويزعم الجمهوري ترامب أنه لم يرتكب أي خطأ، مبررا أنه كرئيس للدولة، يحوز صلاحية رفع السرية عن جميع الوثائق التي بحوزته.

 

ويصف الرئيس السابق، الذي يعتزم أن يتنافس مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، التهم الموجهة إليه بأنها سياسية بحتة، وحاكتها السلطات الأمريكية على رأسها الديمقراطي، جو بايدن، كما تتهم شخصيات أخرى في الحزب الجمهوري الإدارة الحالية بتسييس القضية.

 

https://www.youtube.com/shorts/C8IXrNsV28w?feature=share

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