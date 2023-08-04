العراق.. انقطاع الكهرباء بالبصرة إزاء حادث احتراق صهاريج

أعلنت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الجمعة، انقطاع أحد اسلاك خط شعيبة – بترو 132 ك ف وانفصاله عن العمل، الى جانب خروج بعض الخطوط تأثرا بحادث احتراق الصهاريج في قضاء الزبير البصرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الدولية" واعد" عن مصدر عراقي: ”حدث حريق لاتعرف اسبابه مساء في أحد الصهاريج المحملة بالوقود خلف احدى محطات الوقود في المنطقة الواقعة قرب خطوة الامام علي عليه السلام.

وأشارت المصدر أن لهيب النيران المتصاعدة أدى الى ذوبان وانقطاع احد اسلاك خط شعيبة – بترو 132 ك ف وانفصاله عن العمل، الى جانب خروج بعض الخطوط تأثرا بالحأدث وحالة الدروب الشديد على الشبكة.

انقطاع الكهرباء عن أرجاء العراق

ويوم السبت الماضي، انقطع التيار الكهربائي في عموم العراق، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، حسب ما أفادت وزارة الكهرباء العراقية.

وأصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا ذكرت فيه أن حريقا عرضيا بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.

وقالت الوزارة إن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.

وأدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وقالت الوزارة العراقية إن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة.

وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الأزمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.

ملف حساس في العراق

ويعدّ ملفّ الكهرباء ملفاً حساساً في العراق؛ حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات، ويزيد الأمر سوء ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسون خلال الصيف.

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق إلى التردي في البنية التحتية الذي يعاني منه منذ عقود، بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة.

وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، لكن تعتمد المحطات الكهربائية في العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تقطع الإمدادات مرارا، مما يزيد من سوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وفق "فرانس برس".

ولسد النقص، يلجأ البعض إلى استخدام المولدات الكهربائية التي لا تكفي أحيانا لتأمين الاحتياجات اليومية، كتشغيل المكيّفات.

ولعلاج انقطاع الكهرباء، تحتاج المحطات العراقية إلى إنتاج 32 ألف ميغاواط يوميا.

لكن الإنتاج ما زال بعيدا عن ذلك، وإن وصلا في بعض الأحيان إلى 26 ألف ميغاواط، وفق السلطات.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: