محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بعددِ من قطاعات محور المنصورية

ويشدد على متابعة أعمال الجمع السكنى للقمامة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدي الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار خطه تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وذلك بالتزامن مع إستكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالى علي جسر ترعة المنصورية .

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات النقل علي جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية مع رفع أية مخلفات أو نواتج للأعمال أولاً بأول للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكنى بنطاق المدينة لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقى بالمخلفات على جانبى الطرق والترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.