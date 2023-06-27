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الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

بيومي فؤاد يروي تفاصيل وعكته الصحية| أعماله الفنية القادمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح الفنان بيومي فؤاد، عن تفاصيل وعكته الصحية ورحلته العلاجية التي سوف يقوم بها خلال الفترة القادمة.

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد " بحب الشغل ومبحبش قعدة البيت"

كشف بيومي فؤاد من خلال تصريحات له في برنامج "عرب وود" معلقا :"أنا مريض بحب الشغل في البيت حتى بيقولولي كده، أنا بحب الشغل مبحبش قعدة البيت، ربنا يكفيني شر قعدة البيت، ومن وجهة نظري الشغل ما بيتعبش".

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يكشف عن تفاصيل وعكته الصحية

وتابع بيومي فؤاد حديثه :"عندي مشكلة في رجلي وضهري وهاخد إجازة طويلة شوية لأني مسافر برة عشان عندي شوية إشاعات وتحاليل وفحوصات، وربنا يسهل بإذن الله".

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد في مستر إكس

وينتظر بيومي فؤاد عرض فيلمه الجديد مع الفنان أحمد فهمي "مستر إكس" والمقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023.

فيلم مستر إكس

مسلسل نعمة الأفوكاتو 

وانضم الفنان بيومي فؤاد للمشاركة بجانب الفنانة مي عمر في مسلسلها الجديد"نعمة الأفوكاتو" من إخراج محمد سامي، والمقرر عرضة ضمن الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو 

ويجسد بيومي فؤاد دور والد مي عمر ضمن أحداث العمل،وتظهر مي ضمن أحداث المسلسل بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، وتقدمها على طريقة حسن سبانخ في فيلم "الأفوكاتو"، وهي الشخصية التي قدمها الزعيم عادل إمام في فيلمه الشهير الذي عُرض في 1983.

العمل مكون من 15 حلقة، إخراج محمد سامي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، وتبدأ مي عمر تصوير أولى مشاهدها في العمل بداية شهر يونيو المقبل.

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