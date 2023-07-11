صناع الخير تعقد اتفاقية لدعم صغار الصيادين بالأقصر بـ 100 مركب صيد

ضمن مبادرة مراكب الرزق..

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون يستهدف دعم صغار الصيادين بالقرى الأشد احتياجًا بمحافظة الأقصر، وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم من خلال تزويد 100 منهم بـ 100 مراكب صيد حديثة ضمن مبادرة (مراكب الرزق) تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع محافظ الأقصر.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

ورحب هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون لتحقيق هدف قومي مهم وهو التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية في القرى الأشد احتياجًا بتنفيذ مبادرة مراكب الرزق لصالح 100 من صغار الصيادين بقرى الأقصر بتذويدهم وبالمجان تمامًا بمراكب صيد حديثة وتدريبهم على فنون الصيد الحديثة لكى يحسنوا استثمار مشروعهم الجديد وفى نفس الوقت يحافظوا على الثروة السمكية والبيئة المائية لنهر النيل من دون إهدار أو تلوث منهم.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير وفى إطار جهودها لتحقيق هدف التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا سبق لها وقدمت أكثر من 150 مركب صيد حديثة لصغار الصيادين فى قرى عدد من المحافظات منها اسوان والأقصر وقنا والدقهلية وأن التعاون الجديد تتضح أهميته ليس فقط فى رفع أعداد المستفيدين إلى 250 صيادًا، ولكن أيضًا تدريب وتأهيل الصيادين على الصيد الآمن للمحافظة على الثروة السمكية.