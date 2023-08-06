أطفال الكنيسة يحتفلون بأعياد ميلاد محاربي السرطان بمستشفى أورام الاقصر

داوم شباب الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة، على مشاركة محاربي السرطان في الفعاليات المبهجة والتي تمثلت في إقامة أعياد ميلاد الاطفال المرضي بالمستشفى من مواليد شهر اغسطس وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الاطفال المرضي.

وتم تنظيم فعاليات احتفالية اعياد الميلاد لمرضي السرطان داخل المستشفى، بحضور قيادات المستشفي من الفريق الطبي، وسط أجواء مميزة، واقامة مسرح للعرائس وشارك الجميع في إطفاء الشموع وغناء أغاني أعياد الميلاد وتم توزيع الحلويات على المرافقين والعاملين بالمستشفي، وذلك كمساهمة من الكنيسة الأرثوذكسية في رسم الابتسامة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للاطفال خلال رحلة العلاج المجانية بالمستشفى.

ومن جانبه عبر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته من توالى مبادرات الكنيسة الأرثوذكسية بالاقصر على دعم الاطفال مرضي السرطان في كافة المناسبات، مؤكدا على أن الهدف من إقامة هذه الاحتفالات هو رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى، ومشاركة الطاقم الطبي المعالج لهم يرسخ مبدأ أن إدارة المستشفى وكل العاملين بها والمرضي يشكلون أسرة واحدة، وأن الجميع يسعى لرفع المعاناة التي يتكبدها مرضي السرطان في الصعيد، مؤكداً على حرص الجميع داخل المستشفى على تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى علاج السرطان، كما تحرص إدارة شفاء الأورمان على تقديم كل وسائل الراحة للمرضي ودعمهم معنويا، مشدداً على أنه دائماً لا تمر مناسبة خاصة أو عامة إلا وتقام لها احتفالية داخل المستشفى لدعم المرضى.