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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: تصريحات بولندا بشأن قوات فاجنر تميل لتصعيد التوتر

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

تصاعدت تحذيرات بولندا من تحرك مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدة أن تلك التحركات تهدف لزعزعة الاستقرار.

 

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وفي إطار ذلك، أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن استغرابه من تلك التصريحات الصادرة في وارسو بشأن الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية، معتبراً أن بولندا تميل بشكل عام إلى تصعيد التوترات.

وقال بيسكوف: "في الأمر الكثير من الغرابة، بشكل عام البولنديون يميلون لإثارة الوضع وتصعيد التوتر".

وأضاف "هذا النهج (في السياسة البولندية) ليس جديداً وقد تعزز في السنوات الأخيرة".

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قد قال الخميس، إن قوات فاجنر تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف الناتو لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاجنر تدريبا مع جيش بيلاروسيا مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن ألف جندي بالقرب من الحدود.

أتى هذا بعدما أعلنت بولندا، الثلاثاء، أنها ستدفع بقوات إلى حدودها الشرقية بعدما اتهمت بيلاروسيا، أقرب حليف لروسيا، بانتهاك مجالها الجوي بطائرات هليكوبتر عسكرية.

وفي وقت سابق، عاود رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو استخدام وجود مجموعة فاجنر قرب حدود بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي، مادة للسخرية، وقال إن على وارسو أن تشكره لأنه أوقفهم وسيطر عليهم.

وانتقل عدد غير معلوم من مقاتلي فاجنر، التي شنت تمرداً قصير الأجل في روسيا في يونيو، إلى بيلاروسيا وبدأوا في تدريب جيشها ما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها عن 1000 قرب الحدود.

 

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