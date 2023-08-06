معاهد فنية صحية شرطية من 60 %.. شروط وطريقة التقديم

انتهى ماراثون الثانوية العامة والأزهرية، وظهرت نتائج الطلاب، التي كانت مرضية للبعض ومخيبة لآمال الكثيرين، ودخلت الأسر تحدي جديد بين التنسيقات المرتفعة ورغبة الطلاب في الالتحاق بكليات يدعونها قمة.

ويبحث بعض الطلاب عن كليات تتناسب، مع مجمعوهم في الثانوية العامة، لتبرز معاهد وزارة الداخلية، إذ أعلنت الوزارة، عن قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث" بـ القاهرة الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024.

طلاب الشرطة

التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وحددت وزارة الداخلية شروط التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.

ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسي الحالي (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور".

يتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

وأن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.

المعهد الفني الصحي الشرطي

طريقة التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

يتوجه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، لمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) لسحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الإثنين حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023

ويتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط

نظام الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية باعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

وتبدأ الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة 3 أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

أما عن المناهج الدراسية في المعاهد الفنية الصحية الشرطية هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى.

ويقر الطالب وولي أمره كتابةً، بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب فى عدم الاستمرار فى المعهد يتقدم بطلب استقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من 21 عاماً وأن يلتزما متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد.

مستشفى الشرطة

امتيازات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

يحصل الخريج على كل الامتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد وتصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة ويمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية، وهناك العديد من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج"، فضلا عن الاستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى، بعدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.