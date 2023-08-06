وزير الرياضة: الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي

على هامش زيارته لمحافظة الجيزة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة على هامش جولته التفقدية بمحافظة الجيزة أمس بالعديد من الكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة والبالغ عدد حضورهم "١٣"" كيان وهم ( اتحاد شباب العمال -طاقة شباب - شباب مستدام - مجلس الشباب المصري - قيادات شباب مصر - اتحاد شباب الوطن - الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية - شباب الوطن للريادة والتنمية -شباب قادرون - الجبهة الدبلوماسية - اتحاد طلاب تحيا مصر - سند شباب الصعيد - ارادة شباب مصر ).

وتناول اللقاء طرح المشاركون للعديد من الأسئلة والتى اجاب عليها وزير الشباب والرياضة من خلال حوار مطول ومفتوح حيث أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء مع ممثلي الكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية .

وحث وزير الشباب والرياضة الشباب علي المشاركة في آليات العمل التطوعى للأستفادة من أفكارهم وتطلعاتهم مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم وتدريبهم على وضع حلول لها إلى جانب إِشراكهم فى الحياة السياسية بشكل عام .

شارك فى اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.