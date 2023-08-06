الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تناقش الأمن القومي المصري وتحديات الدولة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، دورة " الاستراتيجية والأمن القومي " لطلاب جامعة المنصورة  ، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ٥ - ٩ أغسطس الجاري ، بكلية الدفاع الوطني ، بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا  .

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الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1500 فتاة

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الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الأول من المعسكر التدريبي لصقل سفراء برنامج مشواري

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان "الأمن القومي المصري " ، وتناولت التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية ، وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "  مخططات تقسيم المنطقة العربية " ، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان "مفهوم الدولة"، والتي تناولت النظام السياسي والاقتصادي ، والسلطات التنفيذية والتشريعية ، والقضائية بالدولة .

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