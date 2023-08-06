الشباب والرياضة تناقش الأمن القومي المصري وتحديات الدولة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، دورة " الاستراتيجية والأمن القومي " لطلاب جامعة المنصورة ، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ٥ - ٩ أغسطس الجاري ، بكلية الدفاع الوطني ، بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان "الأمن القومي المصري " ، وتناولت التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية ، وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان " مخططات تقسيم المنطقة العربية " ، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان "مفهوم الدولة"، والتي تناولت النظام السياسي والاقتصادي ، والسلطات التنفيذية والتشريعية ، والقضائية بالدولة .