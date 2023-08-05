السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" من أجل تدريب الفتيات علي اقتحام سوق العمل..

الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1500 فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، مبادرة "عاملة شغل"، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية كبري الشركات في السوق المصري.

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الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الأول من المعسكر التدريبي لصقل سفراء برنامج مشواري

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وزير الشباب: نقف خلف جميع لاعبينا.. ونستهدف تحقيق إنجاز جديد في باريس 2024

وتسعي المبادرة إلي تدريب ١٥٠٠ فتاة علي اقتحام سوق العمل خاصة في مجال الشركات الغذائية ، من خلال المشاركة في ١٢ ورشة عمل حول آليات سوق العمل كمرحلة أولي ، بدءاً من المشروع ، ثم معسكر مغلق للمتميزين في المرحلة الأولي ، و يضم ١٨ ورشة عمل عن المبيعات والتوريدات الصناعية ، مما يؤهل الفتيات للتنافس علي ٣٠٠ وظيفة في الشركات الراعية للحدث .

للمزيد من التفاصيل يمكن اتباع خطوات الإشتراك كما في الصورة المرفقة

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