الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الأول من المعسكر التدريبي لصقل سفراء برنامج مشواري

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزيه لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، فعاليات الفوج الأول من المعسكر التدريبي لصقل سفراء برنامج مشواري، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات"قنا، أسوان، كفر الشيخ "، خلال الفترة من ( ١- ٥) اغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مهارات تدريب المدربين «TOT» لتمكينهم أكثر من التعامل مع فئة النشء التي يتم تدريبها بمراكز شباب بمختلف الجمهورية.



وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي تدريب سفراء برنامج مشواري من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وزيادة صقل مهاراتهم لضمان جودة وكفاءة المعلومة التي تصل للنشء بمختلف محافظات مصر من خلال السفراء.

والجدير بالذكر أن برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من (١٠-١٤) عاما، ويضم التدريب علي المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزية و كيفية التعلم والعمل الجماعى"، بالإضافة إلي المهارات الجديدة في إدارة الوقت واتخاذ القرار وحل المشكلات والعمل الجماعي.