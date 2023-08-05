نفوق كميات كبيرة من الأسماك بشواطئ ميناء المكس

تراكمت مجموعة ضخمة من الأسماك النافقة فوق سطح الماء بمحافظة الإسكندرية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا رصدت طفو أسماك البلطى والبوري على سطح الماء، قبالة ميناء المكس بالمحافظة الساحلية ، ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب المواطنين نتيجة وجود كميات كبيرة من الأسماك تزن الواحدة قرابة 5 كيلو جرامات تطفو على سطح البحر.

تستعرض الوفد فى السطور التالية القصة كاملة لنفوق كمية كبيرة من أسماك البلطي والبوري على سطح البحر في ميناء بالإسكندرية:

المعهد القومي لعلوم البحار يوضح أسباب نفوق الأسماك :

وفى ذات السياق مصدر مسؤول بالمعهد القومي لعلوم البحار فى تصريحات صحفية ، أنه تم رصد كميات كبيرة من الأسماك البلطى إلى جانب كميات أخرى من البورى، نافقة وطافية على سطح البحر في منطقة ميناء المكس البحرية، مشيرًا إلى أن سبب نفوق الأسماك في الميناء البحري وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد، هو ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين وبالتالى زيادة الأمونيا السامة مع ظهور أنواع معينة من البكتريا الضارة في ذلك الوقت، وهذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة أي تدخل أو مسببات بشرية.

نفوق كميات كبيرة من البلطى والبورى النافقة على سطح البحر فى المكس بالإسكندرية

وأشار المصدر في تصريحاته ، أن سبب النفوق عادة في المزارع السمكية يكون نتيجة زيادة الأعداد إلى 100 سمكة في المتر المكعب، وهو ما يتعارض مع ما يقره العلماء والخبراء في هذا المجال، حيث إن الرقم الأمثل يتراوح بين 50 إلى 58 سمكة فقط في المتر المكعب، مشيرا إلى أنه لتفادي ذلك لابد من استخدام البلورات المضخة للأكسجين لزيادة نسبة الأكسجين في المياه ومراعاة الاحتياطات اللازمة للاستزراع السمكي، فضلًا عن حرص المسؤولين عن هذه المزارع على اتخاذ هذه الاحتياطات حرصًا على الثروة السمكية في مصر .

وكشف المصدر أن نسبة النفوق وصلت في ميناء المكس البحرية لقرابة 70%.

نفوق كميات كبيرة من البلطى والبورى النافقة على سطح البحر فى المكس بالإسكندرية

حيث قام المعهد القومي لعلوم البحار بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبير السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، وذلك لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد – شعبة البيئة البحرية – على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافٍ عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها للمسؤولين في أسرع وقت ممكن.

نفوق كميات كبيرة من البلطى والبورى النافقة على سطح البحر فى المكس بالإسكندرية

نقيب الصيادين نفوق الأسماك سببه السولار:

وقال أشرف زريق، نقيب الصيادين في الإسكندرية فى تصريحات صحفية ، إن تجمع الأسماك البورى والبلطى الطافية فوق سطح البحر في منطقة المكس جاء نتيجة اندفاع الأسماك إلى الرمال هربًا من الصيادين أثناء الصيد بعد قيامهم بعمل «تحويط» على السمك لصيده نتيجة لتزاحم واندفاع الأسماك بكميات كبيرة، قامت الأسماك بدفن رؤوسها في الرمال الموجودة في الشاطئ وماتت – حسب تعبيره.

وأضاف زريق ، أن بيئة شواطئ المكس للأسف الشديد غير نقية نتيجة وجود تسريب سولار بها نتيجة إبحار المراكب التجارية التي تعمل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المؤسف في هذا الأمر أن السمكة الواحدة الميتة تزن قرابة 5 كيلوجرامات .

نفوق كميات كبيرة من البلطى والبورى النافقة على سطح البحر فى المكس بالإسكندرية