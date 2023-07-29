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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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واتساب يُتيح ميزة المراسلة الفورية بالفيديو لمدة 60 ثانية| شاهد

واتساب
واتساب

 أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة المراسلة الفورية بالفيديو لمدة 60 ثانية بعد أسابيع من اختبارها، والذي يمكن المستخدمين من إرسال رسائل الفيديو القصيرة والمباشر. 

 واتساب:

 وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن الخاصية الجديدة يجري تعميمها لكل المستخدمين، وستجعل الدردشات أفضل.

 

 وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: “جديد في واتساب، إضافة القدرة على التسجيل الفوري ومشاركة رسالة فيديو في محادثات واتساب الخاصة بك، الأمر سهل مثل إرسال رسالة صوتية سريعة”.

 

 وتُتيح الخاصة الجديدة تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة، ومشاركتها مباشرة في الدردشة، وكل ما يحتاجه مستخدمو واتساب الضغط مرة واحدة على زر الرسائل الصوتية، ليتحول إلى رسائل الفيديو القصيرة. 

 

 جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

 شاهد الفيديو:

 

 

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