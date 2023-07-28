واتساب يضيف رسائل فيديو على خطى Telegram

أصبح من السهل الآن أن تُظهر لأصدقائك على واتساب WhatsApp ما تفعله دون بذل جهد لإنشاء قصة أو مقطع مشابه. تعمل الخدمة على طرح رسائل فيديو فورية تشبه Telegram تتيح لك الرد في الدردشة باستخدام مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة.

كل ما عليك فعله هو النقر مع الاستمرار على زر لالتقاط لقطات، ويمكنك التمرير لأعلى للحفاظ على استمرار التسجيل أثناء رفع اليدين.

سيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عند كتم الصوت، لذا يجب ألا تفاجئ أي شخص حتى تصبح جاهزًا لتشغيل الصوت بنقرة واحدة.

مثل معظم أي شيء آخر في واتساب WhatApp، يتم تشفير الرسائل الفورية من طرف إلى طرف لإضافة طبقة من الخصوصية.

تقول الشركة إن الميزة يجب أن تكون متاحة لجميع المستخدمين في "الأسابيع المقبلة".

من المحتمل ألا يحل هذا محل Telegram Snapchat للعديد من الأشخاص.

لا يزال واتساب WhatsApp مهيمنًا في مساحة المراسلة، ويدفعه إلى حد كبير المكالمات والرسائل النصية.

ومع ذلك، قد تكون الميزة محل تقدير إذا كنت تفضل عدم تبديل التطبيقات فقط لإرسال مقاطع فيديو سريعة.

يمكنك مشاركة الأخبار بسرعة عندما لا تنقطع الرسالة النصية أو الصوتية، أو ببساطة تتفاعل مع صديق بشيء شخصي أكثر من الملصق.

هناك حافز لشركة Meta الأم للعمل. بينما يضم WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم نشط اعتبارًا من العام الماضي، تتوسع Telegram بسرعة مع ما يقدر بنحو 700 مليون مستخدم نشط كل شهر. لا يزال Snapchat ينمو على الرغم من المنافسة الشرسة من المنصات الاجتماعية الأخرى.

سيقدم نظام iOS 17 من Apple البريد الصوتي عبر FaceTime لمستخدمي iPhone أيضًا. على الرغم من أن رسائل الفيديو الفورية قد لا تقنع المستخدمين بالتسجيل، إلا أنها قد تمنع عشاق WhatsApp من الانجراف نحو المنافسة.