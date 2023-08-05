الزراعة تبدأ في تخفيف العمالة للتعامل مع أزمة الكهرباء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منشور عام لكل القطاعات و الهيئات و المراكز البحثية التابعة لها لتنظيم العمل غدا يوم الأحد و ذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتبار العمل يوم الاحد من كل أسبوع بنظام ال on line لتخفيف أحمال الكهرباء.



و أوضح منشور حصلت عليه "الوفد" ان بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيتم تخصيص الأحد من كل أسبوع اعتبارا من ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ليكون العمل فيه بنظام الاون لاين بالمنازل علي مستوي جميع المصالح الحكومية التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور خلال شهري أغسطس و سبتمبر.

وزير الزراعة يعقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء



و كان وزير الزراعة قد عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات بهذا الشأن ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخفيف الإضاءة وأجهزة التكييف وبما لا يخل بحسن سير انتظام العمل كذلك تخفيف العمالة اعتباراً من غدا الأحد بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.



واكد القصير ان كل قيادة مسئولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات كلاً في نطاق اختصاصه بالإضافة الى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه بدءًا من أول يوم أحد في شهر أغسطس ، سيتم تخصيصه للعمل من المنزل «أون لاين»، وذلك سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.