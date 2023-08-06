الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة

رسوم تظلمات الثانوية العامة.. تظلمات الثانوية العامة2023، تتصدر تلك الكلمات مؤشر البحث " جوجل" عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أن كثير من الطلاب وأولياء الأمور يتسائلون عن كل ما يخص تظلمات الثانوية العامة والرسوم المقررة لكل مادة. 

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مصاريف التظلمات للثانوية العامة

وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتوررضا حجازي، في وقتٍ سابقٍ عن مصاريف التظلمات للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه يتم دفع 200 لكل مادة، ويتم دفع الرسوم من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

 تظلمات الثانوية العامة 2023

وتستمر تظلمات الثانوية العامة 2023 لمدة 15 يوماً،  ويتم تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، حيث يتم دفع تظلمات الثانوية العامة 2023 على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية عبر منافذ فوري والبريد المصري.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

الدخول على الموقع المخصص لعمل التظلمات

ملء نموزج البيانات المطلوبة

 تحديد المواد التي يرغب الطالب في عمل التظلم بها.

دفع الرسوم المحددة لعمل التظلمات 

 الطالب يتلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم.

- يتوجه الطالب لمقر التقدير المركزي للطالب مع ولي أمره

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

-  أخيرًاالاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

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