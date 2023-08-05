حكايات صحفية.. أبناء الثانوية العامة ما بين الجامعات الخاصة والحكومية

توصي الكاتبة الصحفية فكرية أحمد الأبناء على آبائهم بعد نتيجة الثانوية العامة خلال برنامج حكايات صحفية عبر القناة الرسمية لبوابة الوفد الإلكترونية على موقع اليوتيوب.





وركزت على ضغط الأبناء على الآباء لدخول كليات خاصة بمبالغ باهظة خاصة الحاصلين على مجاميع ضئيلة لا تتناسب مع أحلامهم من أبناء المرحلة الثالثة.



وتذكر "فكرية" المصاريف الكارثية للجامعات الخاصة على سبيل المثال كلية الطب حوالي 140 ألف وكلية الصيدلة تتراوح ممن 90 الي 100 الف وهكذا في كليات الهندسة وغيرها، مؤكده على استحاله تحمل الأهالي لهذه المبالغ على مدار 5 أو 6 سنوات مع ضغوطات الحياة .



وتدعو الأبناء إلى دخول الكليات العامة الوطنية المتناسبة مع مجموعهم في الثانوية العامة، وأن يقبلوا بالأمر الواقع ونتيجة جهدهم، مؤكدة على أن المستقبل بيد التكنولوجيا واللغات وهى مهارات مطلوب لكل العاملين في الوظائف والشركات.



وفي هذا السياق توضح " فكرية " أن قلة قليلة من تعمل بالشهادة الجامعية وغالبًا ما يلجأ الخريجين إلى تطوير الذات عن طريق الدورات التدريبية واللغة والكومبيوتر والانطلاق لمجال عمل مغاير عن دراسة الجامعة.



وأخيرًا تدعو "فكرية" الأبناء أن يرفقوا بالآباء بعد سنوات الثانوية العامة المكلفة للمال والأعصاب والضغط النفسي ولا يحملوهم ما لا يطيقون بكليات تكلف الملايين.





