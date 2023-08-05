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السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، ومع تسجيل الرغبات يرتكب طلاب الثانوية العامة بعض الأخطاء أثناء عملية التسجيل، الأمر الذي يعرضهم إلى فقدان رغباتهم، وعدم إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح، لذا وجب على الطلاب اتباع بعض الإرشادات قبل الدخول إلى موقع التنسيق وبدء عملية إدخال الرغبات البالغ عددها 75 رغبة ويمكن إيضاحها في السطور المقبلة.

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جامعة الزقازيق تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

 تستعرض الوفد في السطور التالية نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات: 

 تسيطر حالة من القلق على طلاب المرحلة الأولى، حالة تسجيلهم الرغبات على موقع التنسيق، حيث إن هناك بعض النصائح قبل دخوله إلى موقع التنسيق وإدخال الرغبات وفقًا للتوزيع الجغرافي الخاص به.

 

 - وجب عدم إرسال الرغبات في اليوم الأول للتنسيق، لإمكانية التعديل خلال الفترة المتاحة للتقديم فيما بعد.

 

 - الاستعانة بصديق العام الماضي لإخباره بالطريقة الصحيحة للتقديم.

 

 - يفضل ترتيب الكليات من الأقرب للأبعد لاستبعاد فكرة تقليل الاغتراب مستقبلًا.

 

 - يمكن للطالب كتابة الرغبات في ورقة خارجية أولًا، قبل إدخالها إلى موقع التنسيق.

 

 - عدم الانتظار إلى آخر يوم في المرحلة لتقديم الرغبات، لتجنب تزاحم الطلاب على مواقع التنسيق وتعطل الشبكات في الكثير من الأحيان.

 

 - جميع الكليات التي تظهر للطالب في صفحة التنسيق متاحة له التقديم فيها، إلا إنه وجب عليه الاهتمام بترتيبها جيدًا وفقًا للتوزيع الجغرافي الخاص به.

 

 - مجموع الطالب قد يكون حرجًا لذا وجب ترتيب الكليات جيدًا، واختيار النطاق الجغرافي الأقرب له أولًا.

 وبدأت صباح اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2023، ليتوافد الطلاب على مكاتب التنسيق لتسجيل الرغبات الخاصة بهم، وتستمر عملية التسجيل لمدة 5 أيام، ليغلق باب المرحلة الأولى يوم الأربعاء 9 أغسطس، لـ112 ألفًا و240 طالبًا إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

تسجيل رغبات الجامعات لطلاب الثانوية العامة

 

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