تشافي يغلق أبواب برشلونة في وجه نيمار

أغلق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة طريق أمام البرازيلي نيمار للعودة إلى صفوف البلوجرانا مرة أخرى، بعد أن أعطى نادي العاصمة الفرنسي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب هذا الصيف.

وتحول إدارة باريس سان جيرمان إقناع النادي الكتالوني، بإبرام صفقة تبادلية، بشرط أن يحصل برشلونة على نيمار على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل حصول النادي الباريسي على خدمات عثمان ديمبيلي.

موقف تشافي من عودة نيمار لبرشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" أن النادي الباريسي، عرض إعارة نيمار لبرشلونة في إطار صفقة لشراء ديمبيلي، مقابل 50 مليون يورو.

وأضافت أن الفكرة قوبلت بالرفض التام، من قبل مسؤولي برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز.

وأوضحت أن المدرب الإسباني يعتقد أن ناديه لا يستطيع تحمل راتب نيمار المرتفع، كما انه ليس من ضمن خطط مشروعه الرياضي بملعب الكامب نو.

تشافي

تمسك اللاعب البرازيلي، بالبقاء مع باريس سان جيرمان، ورفض العروض المقدمة له من جانب الدوري السعودي، وتعثرت محاولات انتقاله إلى تشيلسي.

يعتزم النجم البرازيلي البقاء في باريس، حفاظًا على راتبه الضخم الذي يعد من بين أعلى الأجور في العالم.

يرتبط نيمار بعقد ينتهي في صيف 2025، مع باريس سان جيرمان، مع أنباء تشير إلى وجود بند يسمح له بالتجديد تلقائيًا لمدة عامين إضافيين، حتى عام 2027.