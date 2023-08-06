لماذا رفض سيد عبد الحفيظ تولي منصبًا في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بالأهلي

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لـ سيد عبد الحفيظ عن أسباب رفض الأخير تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي".

وأضاف "سيد رفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وتابع "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".

كولر لم يطلب رحيله سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

وكشف أحمد فوزي عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال فوزي: "مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ، البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ أن يكون هذا الأمر بمثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة"ز

وواصل فوزي "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي أخطره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف أن التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".