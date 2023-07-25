لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بحضور سيد عبد الحفيظ

اجتمع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة.





كما قرر الخطيب خلال الاجتماع دعوة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري.

اختبارات الأهلي بالمنوفية ..

على صعيد آخر ، أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فتح باب الاختبارات في محافظة المنوفية وذلك اعتبارًا من صباح بعد غد الخميس ، الموافق 27 يوليو الجاري، وذلك في مقر أكاديمية النادى الأهلى بنادى ميت خاقان بجوار مجمع مواقف شبين الكوم.



وأكد الأهلي ، بيع الاستمارات اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 26 يوليو وحتى نفاد الكمية المحددة ، وبلغت قيمة الاستمارة 100 جنيه.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تبدأ بعد غدٍ الخميس 27 يوليو لمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ ، وتستكمل الاختبارات يوم الجمعة ٢٨ يوليو لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.



وعلى صعيد الفريق الأول يواجه الأحمر الفائز من بطلي زنجبار وإثيوبيا في دور الـ ٣٢.

وأقيمت فعاليات القرعة مساء اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي للعبة “كاف” ، وأسفرت عن ملاقاة الأحمر للفائز من فريقي «كي إم كي إم» بطل زنجبار، وفريق «سان جورج» بطل إثيوبيا في دور الـ٣٢ من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) في شهر أغسطس المقبل.

‎فيما تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر، والإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.