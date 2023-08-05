تاكو القرنبيط بالصلصة على خطى المطاعم المكسيكية

تاكو القرنبيط بالصلصة المكسيكية من اشهي الاكلات ولها طعم مميز واستثنائي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير التاكو المكسيكي بحشوة طيبة بالقرنبيط المغذي.

تاكو القرنبيط بالصلصة المكسيكية



مقادير تاكو القرنبيط بالصلصة المكسيكية

- القرنبيط : 2 رأس (مقطع إلى زهيرات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : نصف حبة (مقطع إلى مكعبات)

- الفلفل الأخضر : نصف حبة (مقطع إلى مكعبات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- بهارات التاكو : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- خبز التورتيلا : 8 أرغفة

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة ناعم)

تاكو القرنبيط بالصلصة المكسيكية



طريقة التحضير



حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

بطّني صينية فرن بورق الزبدة.

في وعاء عميق، اخلطي القرنبيط، والفلفل الأحمر والأخضر، وزيت الزيتون، وبهارات التاكو، والثوم، والملح، والفلفل الأسود جيداً حتى تتداخل المكونات.

ضعي خليط الخضار في الصينية المحضّرة وأدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق مع التقليب لمدة 5 دقائق إضافية حتى يتحمر القرنبيط.

سخّني شرائح التورتيلا وفقاً لتعليمات العبوة.

أخرجي القرنبيط من الفرن، وقلبيه مع عصير الليمون الحامض والكزبرة، ثم ضعيه في خبز التورتيلا الساخن وقدميه.