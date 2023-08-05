الكشف عن وجهة سيد عبدالحفيظ بعد الرحيل عن الأهلي

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبدالحفيظ عن الخطوة المقبلة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد: "سيد عبدالحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".

وتابع: "غير صحيح أن سيد عبدالحفيظ تلقى عروضًا من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

عبدالحفيظ يتجه للمجال الإعلامي:

وأضاف: "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبدالحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عددًا من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم فوزي: "لا أعتقد أن سيد عبدالحفيظ يملك عرضًا حاليًا من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبدالحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".