أسباب الشلل الدماغي.. نقص الأكسجين أبرزها

يشير الشلل الدماغي (CP) إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على حركة العضلات وتنسيقها في كثير من الحالات ، يؤثر الشلل الدماغي أيضًا على الرؤية والسمع والإحساس.

الشلل الدماغي هو السبب الأكثر شيوعًا للإعاقات الحركية في مرحلة الطفولة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإنه يؤثر على 1 إلى 4 من كل 1000 طفل حول العالم.

أسباب الشلل الدماغي

يحدث الشلل الدماغي نتيجة نمو غير طبيعي للدماغ أو تلف في الدماغ النامي. يحدث هذا عادة قبل ولادة الطفل ، ولكن يمكن أن يحدث عند الولادة أو في الطفولة المبكرة وفي كثير من الحالات ، يكون السبب غير معروف. يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى مشاكل في نمو الدماغ يشمل بعضها:

الطفرات الجينية التي تؤدي إلى اضطرابات وراثية أو اختلافات في نمو الدماغ

التهابات الأمهات التي تؤثر على نمو الجنين

السكتة الدماغية الجنينية ، اضطراب في تدفق الدم إلى الدماغ النامي

نزيف في المخ في الرحم أو عند حديثي الولادة

التهابات الرضع التي تسبب التهابًا في الدماغ أو حوله

إصابات الرأس الرضحية التي يتعرض لها الرضيع ، مثل حوادث السيارات أو السقوط أو الإيذاء الجسدي

نقص الأكسجين في الدماغ المرتبط بصعوبة المخاض أو الولادة ، على الرغم من أن الاختناق المرتبط بالولادة أقل شيوعًا بكثير مما كان يعتقد تاريخيًا