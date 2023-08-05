عاجل
السعودية.. 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية بالبحر الأحمر الحوار الوطني يناقش 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية ويرفعها للرئيس السيسي (فيديو) إيريس.. سلالة جديدة من أوميكرون تثير الذعر| الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسباب الشلل الدماغي.. نقص الأكسجين أبرزها

الشلل الدماغي
الشلل الدماغي

يشير الشلل الدماغي (CP) إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على حركة العضلات وتنسيقها في كثير من الحالات ، يؤثر الشلل الدماغي أيضًا على الرؤية والسمع والإحساس.

الشلل الدماغي هو السبب الأكثر شيوعًا للإعاقات الحركية في مرحلة الطفولة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإنه يؤثر على 1 إلى 4 من كل 1000 طفل حول العالم.

 

txt

أعراض الشلل الدماغي.. تأخر الحركة وصعوبة الكلام

txt

ما هو الشلل الدماغي أكثر الأمراض فتكًا بالأطفال ؟

أسباب الشلل الدماغي 

يحدث الشلل الدماغي نتيجة نمو غير طبيعي للدماغ أو تلف في الدماغ النامي. يحدث هذا عادة قبل ولادة الطفل ، ولكن يمكن أن يحدث عند الولادة أو في الطفولة المبكرة وفي كثير من الحالات ، يكون السبب غير معروف. يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى مشاكل في نمو الدماغ يشمل بعضها:

الطفرات الجينية التي تؤدي إلى اضطرابات وراثية أو اختلافات في نمو الدماغ

التهابات الأمهات التي تؤثر على نمو الجنين

السكتة الدماغية الجنينية ، اضطراب في تدفق الدم إلى الدماغ النامي

نزيف في المخ في الرحم أو عند حديثي الولادة

التهابات الرضع التي تسبب التهابًا في الدماغ أو حوله

إصابات الرأس الرضحية التي يتعرض لها الرضيع ، مثل حوادث السيارات أو السقوط أو الإيذاء الجسدي

نقص الأكسجين في الدماغ المرتبط بصعوبة المخاض أو الولادة ، على الرغم من أن الاختناق المرتبط بالولادة أقل شيوعًا بكثير مما كان يعتقد تاريخيًا