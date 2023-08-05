ما هو الشلل الدماغي أكثر الأمراض فتكًا بالأطفال ؟

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الحركة وتوتر العضلات أو الموقف، ولإنه ناتج عن تلف يحدث للدماغ غير الناضج النامي، وفي أغلب الأحيان قبل الولادة.

تظهر العلامات والأعراض خلال فترة الرضاعة أو سنوات ما قبل المدرسة وبشكل عام ، يسبب الشلل الدماغي ضعف الحركة المرتبط بردود فعل مبالغ فيها ، أو ارتخاء أو تشنج في الأطراف والجذع ، أو وضعية غير عادية ، أو حركات لا إرادية ، أو المشي غير المستقر ، أو مزيج من هذه.

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي من مشاكل في البلع وعادة ما يعانون من خلل في عضلات العين، حيث لا تركز العين على الشيء نفسه، وقد يكون لديهم أيضًا نطاق حركة منخفض في مفاصل مختلفة من أجسامهم بسبب تصلب العضلات.

ويختلف سبب الشلل الدماغي وتأثيره على الوظيفة بشكل كبير، ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي المشي؛ يحتاج الآخرون إلى المساعدة، ويعاني بعض الأشخاص من إعاقات ذهنية ، بينما لا يعاني البعض الآخر، قد يكون الصرع أو العمى أو الصمم موجودًا أيضًا، الشلل الدماغي هو اضطراب يستمر مدى الحياة، لا يوجد علاج ، لكن العلاجات يمكن أن تساعد في تحسين الوظيفة.