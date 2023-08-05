أعراض الشلل الدماغي.. تأخر الحركة وصعوبة الكلام

الشلل الدماغي (CP) هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية، والشلل الدماغي هو أكثر الإعاقة الحركية شيوعًا في مرحلة الطفولة، ويعني الدماغ أن يكون له علاقة بالدماغ، ويعني الشلل ضعف أو مشاكل في استخدام العضلات.

يمكن أن تختلف علامات وأعراض الشلل الدماغي بشكل كبير من شخص لآخر، ويمكن أن يؤثر الشلل الدماغي على الجسم كله ، أو قد يقتصر بشكل أساسي على طرف أو طرفين ، أو جانب واحد من الجسم وبشكل عام ، تشمل العلامات والأعراض مشاكل في الحركة والتنسيق ، والكلام والأكل ، والنمو ، ومشاكل أخرى.

أعراض الشلل الدماغي:

الحركة والتنسيق:

تصلب العضلات وردود الفعل المبالغ فيها (التشنج) ، وهو اضطراب الحركة الأكثر شيوعًا.

الاختلافات في توتر العضلات ، مثل أن تكون إما شديدة التصلب أو مرنة جدًا.

تصلب العضلات مع ردود الفعل الطبيعية (الصلابة).

عدم التوازن وتنسيق العضلات (ترنح).

الهزات أو الحركات اللاإرادية المتشنجة.

حركات بطيئة ملتوية.

تفضيل جانب واحد من الجسم ، مثل الوصول بيد واحدة فقط أو جر الرجل أثناء الزحف.

صعوبة في المشي ، مثل المشي على أصابع القدم ، أو المشية الجاثمة ، أو المشية التي تشبه المقص مع تقاطع الركبتين ، أو المشية العريضة ، أو المشية غير المتكافئة.

صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة ، مثل تزرير الملابس أو التقاط الأدوات.

الكلام والأكل:

تأخيرات في تطوير الكلام.

صعوبة الكلام.

صعوبة في المص أو المضغ أو الأكل.

سيلان اللعاب المفرط أو مشاكل في البلع.

التأخير في الوصول إلى معالم المهارات الحركية ، مثل الجلوس أو الزحف.

صعوبات التعلم.

الإعاقات الذهنية.

تأخر النمو ، مما أدى إلى حجم أصغر مما هو متوقع.

مشاكل أخرى:

يمكن أن يساهم تلف الدماغ في مشاكل عصبية أخرى ، مثل:

النوبات (الصرع).

صعوبة في السمع.

مشاكل في الرؤية وحركات غير طبيعية للعين.

اللمس غير الطبيعي أو الإحساس بالألم.

مشاكل المثانة والأمعاء ، بما في ذلك الإمساك وسلس البول.

حالات الصحة العقلية ، مثل الاضطرابات العاطفية والمشاكل السلوكية.