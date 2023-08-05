سيد عبدالحفيظ.. الحقيقة الغائبة وراء رحيله عن الأهلي

أثار قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برحيل سيد عبد الحفيظ العديد من التساؤلات وراء هذا القرار خاصتًا فى ظل تردد العديد من الأنباء حول أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ فى هذا التوقيت الذى تعيش فيه القلعة الحمراء حالة من الإستقرار وحصد البطولات.

وتكشف بوابة الوفد فى هذا التقرير عدد من الأسباب المتداولة حول رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادى الأهلي فى ظل تباين الاراء والتعليقات على قرار محمود الخطيب بابعاد سيد عبد الحفيظ عن الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

محمود الخطيب

وقرر محمود الخطيب اقالة سيد عبدالحفيظ مدير بالنادى الأهلي من منصبه، بداعى ضخ دماء جديدة، ضمن خطة مجلس الادارة المستقبلية لاكتشاف كوادر شابه.

و قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، بتقديم عرض لسيد عبدالحفيظ وهو الانضمام لعضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أوعضوًا بلجنة التخطيط، للاستفادة من خبراته الإدارية.

شرط كولر

وترددت أنباء عن تدخل سيد عبدالحفيظ فى الأمور الفنية للفريق الأول بشكل دائم مما أثار غضب السويسري مارسيل كولر مبديًا إستيائه من أفعال عبدالحفيظ.

وعلمت الوفد من مصاردها ان كولر وضع عدة شروط لتجديد عقده مع الفريق الأول بالنادى الأهلي، خاصتًا بعد تحقيقه أرقاما قياسية مميزة أدت الى حصده خمس بطولات فى فترة قصيرة، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، فيما كانت أول شروط السويسري هى رحيل مدير الكرة لكثرة تدخله فى الأمور الفنية للفريق.

أكرم توفيق

في حين تردد ان قرار رحيل سيد عبد الحفيظ، عن فريق الكرة بالأهلي جاء بسبب واقعة أكرم توفيق فى رحلته العلاجية، مما أثار غضب محمود الخطيب رئيس النادى.

حيث سهى سيد عبدالحفيظ عن إنهاء الأمور المادية الخاصة برحلة أكرم توفيق لاعب الفريق الأول العلاجية بفندق الإقامة بقطر مما أدى الى احتجازه حتى تم ابلاغ مسؤولي الأهلى وحل تلك المشكلة.

أحمد عبد القادر

ولم يستطيع سيد عبد الحفيظ، احتواء أزمة أحمد عبد القادر والسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول، بعد ان دفع اللاعب مدربه اثناء الاحتفال بتأهل الأهلي للدرو ربع النهائي ببطولة أفريقيا، مما أستوجب توقيع عبد الحفيظ مدير الكرة وقتها عقوبة مالية لما بدرمنه تجاه مديره الفنى، بعد تقديم عبد القادر اعتذارا لكولر بتقبيل رأسه بصورة جمعتهما عبر موقع التواصل الاجتماعى.

حسام غالى

وترددت أنباء حول نشوب خلافات حادة بين حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الاهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول بالنادى، بسبب تدخل الأخير فى الأمور الفنية للفريق، وأصر غالى وقتها على الاطاحة بسيد عبدالحفيظ لكن تدخل محمود الخطيب رئيس النادى أنقذ الموقف وأبقى مدير الكرة بمنصبه.

أين الحقيقة؟

وتضع بوابة الوفد تساؤلات عديدة لاقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادى الأهلي، فهل هى لإعطاء الفرصة لكوادر شابه جديدة كما أعلنت إدارة الأهلي رسميا، والأرجح أنها بسبب كثرة الأزمات التى لحقت بالفريق الأول فى الفترة الأخيرة سواء على مستوى اللاعبين أو المدير الفنى، أم تكمن سبب الإقالة بنيه مبيته من حسام غالى عضو مجلس الادارة على إثرها تم تفعيل قرار الإطاحة.